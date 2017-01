PBGás e Funesc assinam contrato para realização de projeto cultural

A Companhia Paraibana de Gás (PBGás) e a Fundação Espaço Cultural da Paraíba se unem para colocar a cidade de João Pessoa no roteiro das principais produções de teatro, dança e circo do país.

Nessa terça-feira (24), foi assinado contrato de patrocínio no valor de R$ 19.500,00 entre a PBGás, a Funesc e o grupo de teatro Lavoura para a realização do projeto Interatos, que promove atividades permanentes entre os meses de março a dezembro, sempre no primeiro fim de semana do mês, com espetáculos cênicos do Brasil e da Paraíba.

Dentro do projeto Interatos serão desenvolvidos, ao longo do ano, atividades de formação e espetáculos de teatro, circo e dança realizados pelo grupo Lavoura e patrocinado pelo Boticário e a PBGás, através da Lei Rouanet.

O contrato foi assinado pela presidente da Funesc, Nézia Gomes, pelo presidente da PBGás, George Morais, pelo diretor administrativo financeiro da companhia, David Mouta e pelo diretor do grupo Lavoura, Jorge Luiz Santana.

De acordo com o presidente da PBGás, George Morais, com o apoio ao projeto artístico a companhia exerce o seu compromisso social de fomentar a produção cultural e divulgar atrações para um número cada vez maior de pessoas, o que está de acordo com a sua política de cidadania corporativa.

“Também quero destacar a importância desta parceria institucional que temos com a Fundação Espaço Cultural que desenvolve um rico trabalho de desenvolvimento e valorização da nossa cultura”, completou George Morais.

A presidente da Fundação Espaço Cultural, Nézia Gomes, disse que a parceria representa um grande ganho para a Funesc e para o projeto Interatos, que irá apresentar este ano espetáculos de teatro, dança e circo, ampliando o acesso à cultura para a população.

“Parcerias que firmamos por meio da Lei Rouanet com empresas como a PBGás nos dão melhores condições de escolher bons espetáculos, tanto de outros Estados como da própria Paraíba, promovendo um intercâmbio que fortalece a nossa cultura”.

O diretor artístico do grupo Lavoura, Jorge Luiz Santana, ressaltou que essa é uma parceria inédita para o grupo e a união dessas forças só vem a acrescentar no incentivo à cultura e na formação de plateia.

“Empresas que promovem a cultura demonstram o seu compromisso social e a associação positiva da sua marca com o que temos de mais sublime que é a transformação da vida num processo artístico. Será um ano muito bom para os parceiros e para o público, através de espetáculos de qualidade que possibilitarão o contato mais direto com a nossa cultura”, completou Jorge.