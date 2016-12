Patos: cidade ‘símbolo’ de desvio de dinheiro público

As áreas de saúde e educação foram alvo de quase 70% dos esquemas de corrupção e fraude desvendados em operações policiais e de fiscalização do uso de verba federal pelos municípios nos últimos 13 anos.

Desde 2003, foram deflagradas 247 operações envolvendo desvios de verbas federais repassadas aos municípios.

Houve fraude no uso de verbas federais – comprovada – em pelo menos 729 municípios, o que corresponde a 13% do total de cidades do País.

Alagoas lidera a lista dos Estados com mais municípios onde houve irregularidades detectadas pelas investigações federais, em termos proporcionais.

O levantamento mostra que, no geral, o principal programa afetado na área da saúde foi saneamento básico.

A reportagem enfatiza em certo trecho que “os desvios de recursos públicos em alguns municípios brasileiros são recorrentes”, e cita o caso de Patos, “cidade de 100 mil habitantes na Paraíba, comandada pela família do ex-presidente da CPI da Petrobrás de 2015, deputado Hugo Motta (PMDB), que caiu em três operações em um ano”.

