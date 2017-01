Passagem de ônibus é reajustada em João Pessoa. Saiba o novo valor

Foi definido nesta sexta-feira (20) o novo valor da tarifa de ônibus de João Pessoa.

A partir de domingo o valor aumenta dos atuais R$ 3,00 para R$ 3,20. Esse valor foi fixado pelo prefeito Luciano Cartaxo, que ficou R$ 0,10 abaixo do que foi proposto pelas empresas de ônibus.

Neste sábado ainda é possível fazer a recarga no cartão do passe com a tarifa anterior.