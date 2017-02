Passageiro é encontrado sem vida dentro de ônibus em Campina Grande

Um passageiro foi encontrado morto dentro de um ônibus que tinha acabado de chegar na Rodoviária Velha de Campina Grande.

Segundo as informações, outro passageiro que desembarcava avisou ao motorista que havia alguém com um sono profundo ainda dentro do veículo.

Quando o motorista tentou acordar o homem percebeu que ele estava morto. As suspeitas são de causas naturais.