Partido Verde completa 31 anos de existência e pretende criar o ”IPTU verde” em CG

O professor Washington Pessoa [foto], presidente do Partido Verde, comentou em entrevista nessa terça-feira, 17, sobre as bandeiras levantadas durante os anos de existência da legenda, que foi fundada em Janeiro de 1986, e sobre ideias a respeito da sustentabilidade para Campina Grande.

– Continuamos a defender bandeiras como a união homoafetiva, o respeito à diversidade sexual e religiosa, a cultura de paz e mobilidade urbana, o combate ao aquecimento global, o respeito pela luta e igualdade nas questões de gênero, a descriminalização da maconha – comentou.

O professor afirmou que houve um vice-prefeito e alguns vereadores estabelecidos pelo Estado neste ano através do partido e explicou que está partindo para planejamentos estratégicos para que a participação do PV esteja mais ativo na política paraibana de 2018, fazendo parte do desenvolvimento de Campina Grande.

Washington falou que o PV está preocupado com a situação das árvores na cidade, durante determinadas estações do ano, e que o partido vai catalogar e tentar enviar um protocolo para Romero Rodrigues no intuito de criar o ”IPTU verde”, ação que traria descontos no valor do IPTU das pessoas que plantassem árvores pelo município.