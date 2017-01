Parentes de família esquartejada processam governo espanhol

Os parentes da família morta por esquartejamento entraram com uma ação na justiça da Espanha contra Governo espanhol pedindo uma indenização de 1,5 milhão de Euros.

Um dos irmãos de uma das vítimas explicou que o pedido é para reparar todo o gasto da família com o processo de acompanhamento durante as investigações do caso.

Segundo Walfran Campos, irmão de Marcos Campos, uma das vítimas, o governo espanhol não garantiu a segurança das vitimas.

A parente que não participa da ação e indenização é a mãe de Patrick Gouveia, acusado confesso de executar o crime.

Além dos custos com cremação dos corpos, envio das urnas com as cinzas para o Brasil, a família enviou parentes à Europa para acompanhar o caso e mantem um advogado acompanhado o processo.

A família também pede a pena máxima para Patrick Gouveia.

*Com informações da TV Itararé.