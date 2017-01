PARAIBAONLINE vira de ano como o site autônomo mais acessado da Paraíba

A convenção universal novamente nos impõe a virada de ano, a troca de calendário. É como se fosse possível zerar novas vidas para um recomeço.

Que possamos fazer dessa tradição um motivo de conversão. Saudar e prometer ao 2017 que chega a renovação do que foi frutífero e promissor, como também a disposição e o compromisso de modificar o que não fez sentido ou nos apequenou enquanto pessoas, empresas ou entidades.

É sob a inspiração desse sentimento particular e, ao mesmo tempo, universal, que o PARAIBAONLINE exterioriza os votos de um venturoso, alegre e promissor novo ano, no qual o estandarte da paz tremule sem ameaças ou mutilações.

Estamos virando a página de um ano especialmente atribulado para o País, com troca de comando, desvios bilionários de recursos públicos, prisões em profusão de agentes públicos, aguda crise financeira e a pior das certidões de debilidade para uma Pátria e um cidadão comum: mais de 12 milhões de desempregados formais.

Que 2017 que começa venha recheado de boas notícias para que possamos postá-las e compartilhá-las com os milhares de internautas que, diariamente, nos brindam com as suas visitas e leituras.

O PARAIBAONLINE vira a página do calendário dividindo – e agradecendo – com todos os internautas, anunciantes, funcionários e colaboradores uma marca arduamente atingida: o site conquistou a liderança na preferência dos paraibanos, por força de um trabalho incessante, diversidade de temas abordados e pluralismo de opinião. Somos imensamente gratos pela confiança depositada e a credibilidade obtida.

Para a virada de ano, uma legião crescente de paraibanos busca nas águas e na imensidão do mar o cenário ideal para contemplar o novo que ganha forma. São oferendas óticas semeando a paz.

É essa mesma imensidão que nos leva a dizer: muitíssimo obrigado. Vamos continuar juntos. Feliz 2017!

Da Redação