Paraibano deve ser indicado vice-presidente do Senado

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O senador Cássio Cunha Lima deve ser o nome indicado pelo PSDB para ser o vice-presidente do Senado Federal no próximo biênio.

Foi o que ele informou em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira, 26, à Rádio Campina FM.

Cássio disse que o PMDB, por ter a maior bancada na Casa, deve recomendar o senador Eunício Oliveira (CE) para a presidência, e o PSDB, que ocupa o segundo lugar, indicar o nome dele para a vice.

– A bancada do PSDB deve se reunir na próxima semana e tudo está sendo encaminhado para que eu seja indicado, como nome do partido, para ocupar a vice presidência do Senado – revelou.

O senador ressaltou que se isto se confirmar vai usar o espaço para representar e defender a Paraíba e trazer projetos importantes para o estado.