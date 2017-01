Paraíba recebe equipamentos de novo sistema de rádio comunicação digital

Sete carretas de equipamentos chegaram nessa quinta-feira (12) à Paraíba com equipamentos do novo sistema de rádio comunicação digital que será implantado pelo Governo do Estado e que irá servir às forças de Segurança Pública.

O investimento de R$ 33 milhões representa o maior dessa natureza já ocorrido no Estado, substituindo os equipamentos analógicos atualmente utilizados.

Foram recebidos da Alemanha e dos Estados Unidos um equipamento controlador de sistema; 35 estações de despacho; 38 estações de rádio base, com quatro e dois portadores, responsáveis por transmitir e receber sinais; 332 rádios fixos para delegacias, batalhões e companhias, entre outras unidades; 1300 rádios para interligar as estações rádio base e 4 mil rádios portáteis (HT).

Além disso, já foram iniciadas as obras de instalações das antenas de transmissão, que serão 40 no Estado.

De acordo com o secretário executivo da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, que acompanhou a chegada do material, “com a nova tecnologia, as Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário, Departamento de Trânsito (Detran) e Casa Militar irão trabalhar interligados, com um sistema digital composto por softwares, rádios (hand talks – HT) e outros equipamentos modernos e de última geração – Sistema Tetra – utilizado em países da Europa”, destacou, acrescentando que até o final do ano o sistema deve estar em pleno funcionamento e que as primeiras cidades que receberão os equipamentos serão João Pessoa e Campina Grande.

Jean Nunes ainda frisou que a implantação garante radiocomunicação criptografada, com 40 pontos de repetição, capaz de oferecer um sinal de qualidade e com alta disponibilidade para os órgãos operativos de Segurança Pública.

“Vamos garantir uma melhor prestação de serviço, visto que poderemos nos comunicar com mais agilidade para atendimento à população. Ao todo, serão entregues 5.600 rádios, sendo 4 mil portáteis e 1.300 móveis e 332 fixos, com capacidade de expansão e uma tecnologia digital que permite fornecer localizações exatas”, pontuou.

Secom/PB