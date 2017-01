Paraíba e Atlético-PB empatam sem gols no dérbi de Cajazeiras

Na noite dessa quarta-feira (18), Paraíba e Atlético-PB se enfrentaram no Estádio Perpetão, pela quarta rodada do campeonato estadual, em situações bem antagônicas.

Se de um lado o trovão azul pretendia se manter na liderança, do outro o time coral precisava se afastar da zona de degola. Mas a postura das duas equipes não foi condizente com seus objetivos no torneio. O empate em 0 a 0 foi o retrato de um jogo sem muita ofensividade, com equipes mais preocupadas em não perder do adversário do que cumprir suas metas para a rodada.

Embora o Paraíba entrasse em campo precisando da vitória para afastar o risco de rebaixamento, foi o Trovão quem manteve o controle das ações ofensivas na partida. Logo aos seis minutos de jogo, Tchê Tchê se livrou de dois marcadores e chutou, mas a bola passou ao lado da meta defendida por Victor.

O Atlético-PB seguia pressionando e após cruzamento pela direita, Victor saiu mal, a bola sobrou para Mosquito, mas o atacante mandou por cima do gol.

O time mandante não conseguia criar jogadas e investia nos chutões e lançamentos. Só aos 15 minutos de jogo o time coral teve a primeira chance clara de gol. Após cobrança de falta o ataque Vavá fez boa jogada e na troca de passes Cleitinho apareceu livre para chutar; a bola saiu por cima do gol azulino. O Paraíba só voltou a levar perigo aos 36 minutos, quando Vavá recebeu lançamento na área e novamente chutou por cima do gol defendido por Gerson.

O primeiro tempo estava perto do fim quando Mosquito aproveitou a falha na saída de bola do adversário, se livrou da marcação e chutou na trave de Victor. Ainda restavam alguns minutos e era a vez da resposta do Paraíba, Maran levou até a linha de fundo, cruzou para o meio da área do Atlético-PB esperando encontrar Vavá, mas foi o zagueiro Fernando quem apareceu para afastar o perigo da área azulina.

Logo aos 10 minutos da segunda etapa, Tchê Tchê deixou o campo para a estreia de Eduardo Rato. Logo após a mudança o goleiro Victor saiu mal na cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele definir, mas o arqueiro se recuperou para impedir o gol. O time azul seguia pressionando e aos 19 minutos, Mosquito recebeu a bola nas costas da zaga adversária, avançou e finalizou sob o gol.

O artilheiro do Atlético ainda teria outra chance de abrir o placar. Em jogada semelhante à anterior, o atacante não viu Eduardo Rato livre no meio da área e chutou nas mãos do goleiro Victor. O Paraíba tentou incomodar na cobrança de falta. Cleitinho cruzou na área, a bola passou por três atacantes e saiu pela linha de fundo. A resposta veio novamente com Mosquito, ele avançou em velocidade e chutou cruzado, mas a bola raspou a trave e saiu.

O empate sem gols deixou o Atlético na segunda colocação, enquanto o Paraíba espera o resultado de Treze x Sousa, para ter sua situação na tabela definida. Caso o dinossauro vença, deve empurrar o time coral para a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, que acontece no domingo (22), o Atlético-PB recebe o Sousa, novamente no Perpetão, já o Paraíba vai a Campina Grande enfrentar o Serrano.

Ficha técnica:

Paraíba 0×0 Atlético-PB – Estádio Perpetão (4ª rodada do Campeonato Paraibano)

Paraíba: Victor, Renatinho , Afonso, Correia (Ferreira), Arnold, Gleidson, Olávio (Márcio Tarrafas), Carlinhos, Cleitinho (França), Maran e Vavá;

Técnico: Jorge Luiz

Atlético-PB: Gérson, Wesley, Alyson, Fernando, Caio, Romerito, Luiz Gustavo, Gustavo Rato (Rodrigo), Tchê Tchê (Eduardo Rato), Mosquito e Duílio;

Técnico: Ederson Araújo