Paraíba desencanta no Estadual com vitória sobre o CSP no Perpetão

foto: reprodução Depois de seis rodadas, o Paraíba finalmente desencantou no Campeonato Paraibano. Em casa, o time bateu o CSP por 1 a 0, conquistando a sua primeira vitória na competição. O gol do time sertanejo foi marcado pelo atacante França, aos 18 minutos do segundo tempo. Com o resultado da partida, que fechou a sétima rodada, o Paraíba passou a somar seis pontos ganhos, na nona colocação. Já o CSP aparece na oitava posição, com oito. A equipe de Cajazeiras só volta a atuar no campeonato dia 16, quando encara o Campinense, no Estádio AMigão. Por sua vez, o Tigre vai enfrentar o Sousa, no dia 15, no Almeidão. Veja matéria completa AQUI Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print