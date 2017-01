Para ministro da Fazenda, o pior da crise já passou

Oito meses após assumir o comando da economia em meio a grave crise, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acredita que a situação mais crítica já foi superada.

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ele reconhece que ainda haverá demora para a retomada do emprego, mas diz que a recente queda na taxa de juro vai ajudar o Brasil a se recuperar mais rapidamente.

“Ao contrário do que aconteceu no passado, a redução de juros agora é sólida, baseada na queda da inflação. O Banco Central está agindo tecnicamente e rigorosamente. E o corte do juro fará com que o País volte a crescer rapidamente”, afirmou.

Para Meirelles, o Brasil “finalmente, está enfrentando seus problemas”.

*Fonte: Estadão

Da Redação