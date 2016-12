Para líder da oposição, Napoleão Maracajá quer apenas aparecer

Acerca das declarações do vereador Napoleão Maracajá (PCdoB), segundo as quais a recente reunião da bancada de oposição na Câmara campinense foi um “faz-de-conta”, o líder do bloco oposicionista, Anderson Maia (PSB), remeteu uma correspondência, que segue topicamente.

“É lamentável o ato covarde de atacar sem ter a capacidade de participar numa reunião que foi convocado, confirmou e não foi para expor as suas ideias.

“Vereadores que tiveram insucesso nas eleições precisam ainda de algo para estar nos holofotes (…) Deixamos claro que concordávamos com a revogação do 13º salário e a reavaliação do reajuste.

“É necessário lutar contra o reajuste dos impostos aprovado e repassado para a população, que o vereador Napoleão, por não ter os holofotes da mídia, sequer se posicionou e foi para o debate.

“Cumpri meu papel de líder da oposição, convocando-os para a reunião. Porém, todos sabem que a oposição é minoria. Lamentável ainda o fato de o vereador, quando eleito na legislatura atual, aceitou o salário dado pela legislatura anterior, o que suscita dúvida do comportamento favorável, quando se beneficia, e contrário quando não se beneficia”.

