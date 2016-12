Panificadores lançam, na FIEP, Campanha Minha Padaria dá Sorte

Na ultima quinta-feira (22) os empresários da indústria da panificação e confeitaria em Campina Grande lançaram a Campanha Minha Padaria Dá Sorte.

Iniciativa encabeçada pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria (SINDIPAN-CG) e a Associação dos Industriais de Panificação, Confeitaria, Massas Alimentícias e Afins do Estado da Paraíba (ASPANEP), a campanha é voltada a aquecer as vendas no segmento da panificação em Campina e Região.

Para o segmento da Panificação e Confeitaria a partir de agora, as panificadoras da Região da Borborema terão um motivo a mais para atender bem o sua clientela.

“Felizmente o nosso segmento foi um dos últimos a sentir os efeitos da crise, um momento que entendemos ter sido muito bem gerido pelos empresários e por isso está com os dias contados para seu fim. Não há dúvida de que uma Campanha como esta que lançamos hoje aqui na FIEP vem, com certeza, fortalecer ainda mais nosso segmento”, afirmou o presidente da ASPANEP, Edvaldo de Sousa.

O presidente do SINDIPAN-CG, Walmir Gaião, também destacou a importância da Campanha Minha Padaria Dá Sorte.

“Esta é uma iniciativa que vem para somar com ações e serviços prestados pelo Segmento da Panificação e Confeitaria na Região da Borborema. Temos agora uma excelente ferramenta que pode ser, por um bom tempo, administrada pelos panificadores para cada vez mais atrair sua clientela. Os bons resultados que alcançarmos nesta campanha sem dúvida irão inclusive refletir, na manutenção e no aumento de empregos no nosso segmento”, revela.

A Campanha Minha Padaria Dá Sorte, lançada hoje, sorteará cerca de R$ 40.000,00 em prêmios, sendo um carro FIAT Mobi, Zero kilômetro e vários prêmios a exemplo de forno micro-ondas, fogões, máquina de lavar roupa, notebook, televisores.

A proposta é aquecer as vendas em torno de 20% em todos os estabelecimentos participantes, localizados em diversos municípios do compartimento da Borborema, a exmplo de Alagoa Nova, Remígio, Lagoa Seca, Areial, Boqueirão, Serra Branca e São Sebastião de Lagoa de Roça, entre outros. Até o momento 70 panificadoras aderiram a Campanha.

Para o consumidor confirmar participação em Minha Padaria Dá Sorte, basta realizar uma compra no valor de R$ 15,00 (Quinze reais) em qualquer padaria participante, preencher corretamente o Cupom e aguardar o sorteio dos prêmios no dia 18 de maio, na sede da FIEP.

Informações sobre a Campanha Minha Padaria Dá Sorte, inclusiva os pré-requisitos para participar, podem ser obtidas através do telefone: (83) 2101-5443.

