Pânico em Natal (RN); 12 ônibus queimados

Foto: G1/RN

Os ônibus que circulam em Natal, capital do Rio Grande do Norte, foram recolhidos às garagens. A ordem foi dada e a informação confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Rio Grande do Norte, informou o portal das Organizações Globo.

A justificativa é a falta de segurança. Desde a tarde desta quarta (18), onze ônibus, um micro-ônibus, um carro do governo do estado e duas delegacias sofreram ataques criminosos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) declarou que “devido aos incêndios a ônibus, todas as empresas estão recolhendo a frota”.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Caio Bezerra, está sendo investigado se os ataques têm relação com a crise no sistema penitenciário do estado. “Pessoas já foram presas”, afirmou, mas sem revelar a quantidade de detidos.

O Sintro informou que a frota de ônibus da capital potiguar é formada por 630 veículos. Nesta época do ano, em razão das férias, 380 mil pessoas usam o transporte público diariamente na cidade.

Os ataques acontecem no mesmo momento em que a PM faz a remoção de presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz.

*fonte: g1/rn