Os novos desafios da Educação Profissional do Senai da Paraíba

A Educação Profissional do Senai é um dos pilares de excelência da instituição em todo Brasil. Alinhado com os direcionamentos do Departamento Nacional, o SENAI da Paraíba começou 2017, realizando um importante evento para instrutores e gestores, com o objetivo de prepará-los para os novos desafios da área de Educação Profissional.

O I Encontro de Instrutores e Gestores do Senai – 2017 foi realizado em Campina Grande e João Pessoa. A programação constou de um Ciclo de Palestras e realização de Oficinas para Desenvolvimento da Política Pedagógica dos Cursos Profissionalizantes do Senai.

O evento teve como foco, quatro temas considerados de suma importância nos dias atuais para a formação do aluno e futuro profissional da indústria. Inovação, Empreendedorismo, Conhecimento e Tecnologia são as palavras-chave de todas as ações desenvolvidas pelo Senai na área de Educação.

A proposta é sensibilizar os professores do Senai para uma mudança de comportamento em sala de aula, ou seja, estimulá-los a buscar um diferencial na relação com o aluno e, consequentemente, obter melhores resultados na formação do futuro profissional da indústria.

“O professor é um arquiteto de almas inacabadas. Ele constrói aquilo que ninguém constrói, qualquer outra profissão depende do professor”, enfatizou a consultora Maria das Neves Batista Santos, uma das palestrantes do encontro. Maria das Neves abriu o Ciclo de Palestras, na manhã desta quinta-feira, em Campina Grande, abordando a questão “Professor, qual é o seu legado?”.

Em outro momento, a analista do Departamento Nacional do Senai, Mônica Mariano, apresentou o “Itinerário da Inovação”, proposto pelo DN aos Departamentos Regionais.

foto: Ascom

Um caminho, baseado na realização de ações e grandes eventos, onde a inovação é a mola mestra. Segundo Mônica Mariano, a inovação está presente nas salas de aula do Senai e já existe uma metodologia própria da instituição que fomenta o desenvolvimento de novas ações de inovação. É um modelo que precisa ser consolidado para que realmente ele esteja no cotidiano de todas as escolas do SENAI no Brasil.

“A gente acredita que este modelo é a base para o desenvolvimento de uma educação efetivamente sustentável, e que consiga produzir o aluno do futuro que é esse aluno flexível, criativo e capaz de resolver problemas, e não simplesmente executar atividades”, explicou Mônica.