Orquestras Sinfônicas da Paraíba selecionam instrumentistas para temporada 2017

A Orquestra Sinfônica da Paraíba e a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba abrem prazo de inscrições para seleção de músicos visando compor seus respectivos quadros ao longo da temporada 2017.

Para a profissional, são disponibilizadas 25 vagas temporárias e para a Jovem são 70 oportunidades na condição de bolsistas mais seis para solistas. As inscrições são gratuitas, sendo realizadas exclusivamente on-line, no período de 9 a 26 de janeiro de 2017. As convocatórias para as duas orquestras foram publicadas na edição do dia 20 deste mês do Diário Oficial do Estado.

O objetivo é selecionar músicos profissionais e estudantes para atuarem no período de março a dezembro de 2017 na condição de bolsista. Os editais, assim como os formulários, devem ser acessados pelo site www.paraiba.pb.gov.br. A documentação exigida no item 3.4 do edital deve ser enviada por e-mail (ospb.gov@gmail.com). Os links para download dos editais, manual do candidato e ficha de inscrição seguem abaixo.

Orquestra profissional – As audições acontecerão no dia 9 de fevereiro, às 8h, 14h e 18h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, localizada no Espaço Cultural, em João Pessoa, com os horários agendados de acordo com os instrumentos.

A contratação será por prazo determinado, finalizando em 30 de dezembro, podendo ser rescindida a qualquer tempo, por ambas as partes. Os músicos classificados receberão remuneração mensal no valor de R$ 2.200.

O processo de seleção se dará em etapa única, que compreende a execução da peça de confronto disponibilizada pela OSPB e uma peça de livre escolha do candidato.

A banca examinadora será composta pelo maestro da orquestra, dois professores da área de cordas, dois professores da área das madeiras, dois professores da área de metais, dois professores da área de percussão e dois professores de piano para avaliar por sessão da orquestra. Esses poderão ser convidados do Conselho Artístico da OSPB ou professores de instituições de ensino reconhecidas.

Orquestra Jovem – Anualmente, as 70 bolsas da OSJPB são disponibilizadas para novos alunos por meio de seleção pública, bem como seis oportunidades para músicos interessados em atuar como solistas da temporada. O valor mensal da bolsa é de R$ 700. Já o cachê de solista é de R$ 1.000.

Estão habilitados a participar da convocatória os estudantes de música de todo o Estado da Paraíba e demais estados brasileiros, com idade entre 14 e 30 anos.

Para candidatos a solistas, junto com a documentação exigida, é necessário enviar um link com vídeo e áudio de sua atuação. As audições acontecerão nos dias 7 e 8 de fevereiro, às 8h e 14h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, com os horários agendados de acordo com os instrumentos.

Serviço:

Convocatória para audição de músicos da Orquestra Sinfônica da Paraíba

Inscrições: 9 a 26 de janeiro de 2017

Vagas: 25 vagas

Audições: 9 de fevereiro de 2017, às 8h, 14h e 18h, de acordo com os instrumentos

Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira

Remuneração: R$ 2,2 mil (mensal)

Convocatória para audição de músicos da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba

Inscrições: 9 a 26 de janeiro de 2017

Audições: 7 e 8 de fevereiro de 2017, às 8h e 14h, de acordo com os instrumentos

Remunerações: R$ 700 (mensal/bolsista) e R$ 1.000 mil (apresentação/solista)

Informações: 3211-6228

Editais e formulários: www.paraiba.pb.gov.br

Informações e envio de documentação e formulário: ospb.gov@gmail.com

Links para download:

Edital de Convocação para Músicos OSPB – Bolsistas 2017

Manual do candidato OSPB

Edital de Convocação para Músicos OSJPB – Bolsistas 2017

Manual do candidato OSJPB

Audição Bolsistas – Ficha de Inscrição 2017

Secom/PB