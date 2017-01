Orlandino Farias: “Se eu errei é porque sou humano, mas nunca me afastei do povo”

Sete mandatos depois, o vereador Orlandino Farias (PSC) fez, dias atrás, a sua despedida do Poder Legislativo de Campina Grande.

Ele não disputou a reeleição, mas tem um filho (Álvaro Farias, PSDC) na 1ª suplência da próxima legislatura.

“Era pra encerrar aqui em Campina, mas meus amigos pediram para que eu fosse encerrar na política lá (referindo-se à cidade de Boa Vista). Saio com muita saudade de todos. Fui criado por um pai pobre, mas que me ensinou a ter muito respeito. Não tive o prazer de subir as escadas de uma faculdade. Naquele tempo não existia escola particular (…) Se eu errei é porque sou humano, mas nunca me afastei do povo, nunca dei as costas, e assim saio satisfeito”, verbalizou Orlandino da tribuna da Câmara.

Fonte: Coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/

Da Redação