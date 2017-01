Operação Réveillon termina com suspeitos presos e armas apreendidas

A Polícia Militar conduziu até as delegacias 42 suspeitos de roubos, furtos, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal e por força de mandado de prisão durante as atividades da Operação Réveillon, que foi encerrada no início da manhã desta segunda-feira (2).

A operação foi deflagrada na noite da última quinta-feira (29) e contou com um reforço de 1.637 policiais militares, drones e 240 viaturas em todo o Estado.

Dos 42 presos e apreendidos, 11 foram por porte ilegal de arma; 10 por furto; nove por tráfico de drogas; oito por roubo; dois por homicídio; e dois que estavam com mandados de prisão em aberto. As prisões aconteceram em 22 municípios paraibanos.

Ainda na operação, foram recuperados 10 veículos roubados, entre carros e motos, e apreendidas 12 armas de fogo de vários calibres. Foram nove revólveres, duas pistolas e uma espingarda retirados de circulação nas cidades de João Pessoa, Bonito de Santa Fé, Tavares, Campina Grande, Catolé do Rocha, Cajazeiras e Aroeiras.

Drogas apreendidas – A operação apreendeu 165 papelotes de maconha e 28 pedras de crack prontos para a venda, bem como dois tabletes que somaram mais de 1,2 kg de maconha. As ações aconteceram na Capital e nos municípios de Catolé do Rocha, Itabaiana, Cajazeiras, Guarabira, Santa Rita, Monteiro e Cuitegi.

Com a operação Réveillon concluída, com 2.301 ocorrências atendidas no período, a PM passa a intensificar o policiamento no Litoral da Paraíba, principalmente nas áreas de praia, por causa da grande movimentação de pessoas no verão.

Secom/PB