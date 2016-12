Operação Réveillon reforça policiamento em toda Paraíba

A Polícia Militar lança a Operação Réveillon, nesta quinta-feira (29), às 18h, no Busto de Tamandaré, na orla da Capital, com a apresentação de parte do efetivo que será empregado até a madrugada da próxima segunda-feira (2) no reforço do policiamento em toda Paraíba.

O esquema de segurança inclui o aumento do número de rondas nos bairros e comunidades, bem como a presença de policiais a pé nas festas que celebram a chegada do ano novo.

Secom/PB