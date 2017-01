Operação Fumacê começa na próxima semana na Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará a primeira Operação Fumacê (UBV) do ano, para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, no período de 9 de janeiro a 2 de fevereiro, em nove municípios.

Esta ação tem como objetivo bloquear a reprodução do mosquito. O fumacê é um composto de óleo mineral que mata qualquer tipo de mosquito, além de não apresentar qualquer risco à saúde das pessoas.

Em Mamanguape, Aroeiras, Soledade, Taperoá, Alagoa Grande, Esperança e Queimadas, a ação começa nesta segunda-feira (9); em Santa Cecília será no dia 10 e em Rio Tinto, no dia 12.

Em cada município a ação ocorrerá em quatro semanas. O calendário do fumacê nos demais municípios será definido de acordo com o resultado do Levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa).

De acordo com a gerente executiva de Vigilância em Saúde da SES, Renata Nóbrega, a escolha dos municípios se deu por critérios técnicos.