Operação evita mais um ataque a agência bancária

Foto: Ascom

A Polícia Civil por meio das Delegacias de Roubos e Furtos da Capital e de Campina Grande, em ação conjunta, evitam ataque a estabelecimento bancário na região do brejo do Estado, prendendo, no Assentamento Santa Cruz, no Bairro de Itararé, de Campina Grande, a pessoa de Luana da Silva Pereira, de 23 anos.

Na residência foram apreendidos diversos armamentos de grosso calibre, além de explosivos e centenas de grampos (usados para espalhar nas estradas).

Da Redação com Ascom