Olimpio Oliveira lamenta demissão de prestadores da prefeitura campinense

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB) lamentou, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, o fato do prefeito Romero Rodrigues ter exonerado prestadores de serviços e auxiliares da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG).

– Eu lamento muito porque o discurso do prefeito soa incoerente quando fala de insensibilidade de alguns. Começar o ano geralmente tem contas a pagar como IPTU, matricula dos filhos, material escolar, acabou de celebrar o dia da fraternidade mundial e no dia dois de janeiro tem um noticia terrível dessa: está demitido. Eu não entendo porque são pessoas que serviram ao governo e, muito provavelmente, estiveram envolvidas na campanha para reeleição do prefeito. Lamentavelmente, descarta essas pessoas como se fosse um “copinho daquele que toma café pequeno” e joga fora – finalizou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.