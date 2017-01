Oficinas de artes estão com inscrições abertas na Funesc

No período de janeiro a fevereiro, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) oferece oficinas de artes em diversas áreas.

Há opções para interessados em teatro, dança, artes visuais, quadrinhos, música e circo. As inscrições já estão abertas no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, onde as aulas serão ministradas. Os cursos são voltados para crianças, adolescentes e adultos.

A novidade deste semestre são os cursos oferecidos pela Biblioteca Juarez da Gama Batista. Entre as opções estão Brincadeiras Cantadas e Manipulação de Fantoches, ambos com a professora Danielle Gomes, além da oficina Caixa Mágica, com o fotógrafo Ricardo Peixoto. Para estes, as inscrições são feitas diretamente na Biblioteca.

São oficinas para crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos em oficinas ministradas nos três turnos.

Há alternativas para todas as idades e diversas opções de horários. A única opção gratuita é a oficina de desenho em giz de cera, ministrada por Amauri Flor nos dias 19 e 26 de janeiro, com inscrições podendo ser feitas na hora.

Para as demais, os preços variam de R$ 50 (música) a R$ 70, dependendo do curso escolhido.

Conforme Nézia Gomes, presidente da Funesc, o objetivo é oferecer alternativas de atividades de lazer e de aprendizado lúdico para os jovens e também fomentar a atividade em família. Algumas oficinas podem ser frequentadas em conjunto por pais e filhos.

Os interessados podem se inscrever junto à Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC), que funciona no Espaço Cultural, bloco administrativo, rampa 1.

O horário de atendimento é das 9h às 16h30, de segunda a sexta. As matrículas devem ser feitas presencialmente. O telefone para se obter informações é: 3211-6225.

Abaixo, veja detalhes de algumas das oficinas que serão ministradas:

Oficinas de férias

Brincadeiras cantadas – O objetivo da oficina é resgatar, culturalmente, alguns brinquedos e brincadeiras cantadas de antigamente.

Resgatar o brincar espontâneo como elemento essencial para o desenvolvimento integral da criança, de sua criatividade e socialização, mantendo viva as tradições e a cultura dos povos introduzidos nos brinquedos e brincadeiras populares. Professora: Danielle Gomes | Dias: 14 e 21 de janeiro de 2017 (Manhã: 9h às 12h) | Local: Sala 03 | Idade: a partir de 16 anos | Pré-requisitos: Nenhum | Quantidade de alunos por turma: Até 20 alunos | Valor: R$ 70,00 (taxa única). Inscrições na Biblioteca. Informações: 3211-6220.

Caixa Mágica – brincando com a luz – Construção da câmara escura – experimento científico, que revela o princípio da fotografia e a sua história.

O grande segredo da caixa está em seu processo de montagem, através de exercícios com jogos, rodas, dramatizações e técnicas de sensibilização.

Amplia-se o contato direto com as sensações e emoções do indivíduo. | Professor: Ricardo Peixoto | Dias: 10 a 13 de janeiro de 2017 (Tarde: 14h às 18h) | Local: Sala 02 | Idade: a partir de 10 anos | Pré-requisitos: Nenhum | Quantidade de alunos por turma: Até 30 alunos | Valor: R$ 70,00 (taxa única). Inscrições na Biblioteca. Informações: 3211-6220.

Manipulação de Fantoche para Crianças – Resumo/sinopse: Consiste em levar até as crianças algumas técnicas de manipulação e interpretação para que elas possam tornar vivos os bonecos que encontrarem em seu caminho.

Técnicas de impostação vocal, dicção, entonação, respiração, movimentos rítmicos, improvisação e sincronismo são abordadas na oficina. Professora: Danielle Gomes | Dias: 28/01 e 04/02 (Manhã: 9h às 12h) | Local: Sala 03 | Idade: a partir de 16 anos | Pré-requisitos: Nenhum | Quantidade de alunos por turma: Até 20 alunos | Valor: R$ 70,00 (taxa única). Inscrições na Biblioteca. Informações: 3211-6220.

Brincando de Teatro – A oficina propõe a experiência teatral a partir da vivência de jogos e exercícios cênicos que estimulam no aluno a interpretação.

O teatro desenvolve potencialidades artístico-criativas em todas as idades. Trabalha coordenação motora, atenção e o conhecimento de si e do outro. Tudo isso, por meio do jogo e de atividades diversas de forma envolvente e participativa. Com uma metodologia específica para aulas de teatro, com base nos estudos de Viola Spolin e Ingrid Dormien Koudela, as oficinas trabalham exercícios que despertam a consciência corporal e procuram deixar o aluno à vontade para expressar-se e desinibir-se.

O objetivo é entender o fazer teatral como uma prática saudável, onde o faz-de-conta domina de uma forma espontânea.

Assim, por meio da composição de cenas, jogos, atividades do folclore e situações do cotidiano infantil, são transmitidos conteúdos de Improvisação Teatral, Expressão Corporal e Vocal. | Ministrante: Juliana Marques | Idade: 4 e 5 anos | Período: 17 a 31 de janeiro de 2017 (Terça e quintas) | Horário: 9h30 às 11h30 | Valor: R$ 60 | Inscrições na DDAC de segunda a sexta das 9h às 16h30 | Prazo de inscrição: até 16 de janeiro.

Mini Curso De Férias – Harmonia Funcional Básica Na Música Popular – Dirigido a estudantes de música em geral e músicos/musicistas atuantes nas diversas vertentes da área.

O uso consciente de recursos harmônicos em instrumentos populares (como guitarra, contrabaixo, teclado e outros) possibilita uma infinidade de sonoridades e pode contribuir para a expressão musical de todos os grupos/artistas, enriquecendo sua “musicalidade”.

Tais recursos harmônicos são utilizados em qualquer gênero musical: MPB, rock, pop, reggae, blues, forró, etc.

Objetivos: possibilitar a iniciação e/ou ampliação dos estudos da Harmonia Funcional e sua aplicação na música popular; estimular o estudo da “Harmonia Funcional” entre praticantes de música popular dos mais variados gêneros musicais; oferecer espaço alternativo de aprendizagem/estudo para estudantes da rede pública e afins durante o período de férias. | Ministrante: José Reinaldo | Faixa etária: a partir de 16 anos | Período: 10 a 12 de janeiro de 2017 | Valor: R$ 50 | Inscrições na DDAC de segunda a sexta das 9h às 16h30 | Prazo de inscrição: 19 de dezembro a 9 de janeiro.

Oficina de lápis de cor – Oficina voltada para adolescentes e adultos, serão abordados conhecimentos técnicos e básicos da técnica de pintura com lápis de cor sobre papel.

Noções de cor, paleta cores do lápis de cor, classificação e tipos de cores, temperatura e combinação de cores com lápis de cor. Manuseio, conservação e limpeza do material.

É necessário que o aluno leve seus lápis de cor, porque eles não possuem padrão de cores definidas como nas demais tintas, cada fabricante tem sua paleta de cores.

É necessário que se aprenda a usar o seu material (o usado no cotidiano e costumeiramente) para que os exercícios e o conhecimento das possibilidades de uso dos lápis não sejam em vão. Carga horária de 10 horas com aulas teóricas e práticas. | Ministrante: Paloma Diniz | Idade: a partir de 13 anos | Período: 30 de janeiro a 3 de fevereiro de 2017 | Horário: segunda a sexta, 19h às 21h | Valor: R$ 60 | Inscrições na DDAC de segunda a sexta das 9h às 16h30 | Prazo de inscrição: 16 a 30 de janeiro. | Vagas: 12.

Oficina de lápis de cor para crianças – Conhecimentos técnicos e básicos da técnica de pintura com lápis de cor sobre papel.

Noções de cor, paleta cores do lápis de cor, classificação e tipos de cores, temperatura e combinação de cores com lápis de cor. Manuseio, conservação e limpeza do material.

É necessário que o aluno leve seus lápis de cor, porque eles não possuem padrão de cores definidas como nas demais tintas, cada fabricante tem sua paleta de cores.

É necessário que se aprenda a usar o seu material (o usado no cotidiano e costumeiramente) para que os exercícios e o conhecimento das possibilidades de uso dos lápis não sejam em vão. A programação da oficina consiste em cinco (5) dias sequenciais de aula: de segunda a sexta. Carga horária de 10 horas com aulas teóricas e práticas. Ministrante: Paloma Diniz | Idade: 7 a 17 anos | Período: 23 a 27 de janeiro de 2017 | Horário: segunda a sexta, 9h às 11h | Valor: R$ 60 | Inscrições na DDAC de segunda a sexta das 9h às 16h30 | Prazo de inscrição: 16 a 20 de janeiro. | Vagas: 12

Afro é Belo – O trabalho funde a linguagem contemporânea e o tradicional (Primitivo, Afoxé, Samba de Roda, Dança dos Orixás, Capoeira, Maracatu, Maculelê, Puxada de Rede e Coco de Roda, entre outros) numa proposta que tem como inspiradora Mercedes Baptista, grande mestra e divulgadora das danças Afro Brasileiras no Brasil e no mundo.

O ministrante, Rogério Gomes é pesquisador de Dança Contemporânea, Danças Populares e Afro Brasileiras. Educador Popular com formação em Teatro do Oprimido, Teatro de Rua e Técnicas Circenses.

Atua com Dançarino, Coreógrafo e Diretor Teatral. Seu trabalho com Danças Afro Brasileiras iniciou-se com o Bájò Ayò (Dançar juntos, na alegria, prazer e exaltação, em yorubá) no ano de 1999, participou de diversas apresentações na Paraíba, Pernambuco e Alagoas, destacando apresentação na Serra da Barriga, Parque Memorial Zumbi dos Palmares, 2001.

Atuou como facilitador de teatro e danças populares e Afro Brasileiras durante 12 anos no Curso de Verão na Terra do Sol, Fortaleza (CE), como coreógrafo do grupo Raízes Afro-indígenas e como pesquisador, facilitador e dançarino junto a ONGs e escolas públicas e privadas. Ministrante: Rogério Gomes | Período: 10 a 26 de janeiro de 2017 | Horário: 8h às 10 e 16h às 18h (terças e quintas) | Valor: R$ 70 | Inscrições na DDAC de segunda a sexta das 9h às 16h30 | Prazo de inscrição: até 2 de janeiro.

Desenho com giz de cera – Experimentação artística através do desenho e pintura com giz de cera sobre papel. Dinâmica: serão disponibilizadas lâminas de papel de modo a formar um quadrado com estimados 5×5 metros.

As crianças em visita ao Espaço Cultural neste período poderão participar espontaneamente desta oficina, para tanto basta dirigir-se ao local.

Os pais devem permanecer no entorno, pois o professor terá a incumbência somente de orientar os participantes quanto ao uso dos materiais e outras questões técnicas pertinentes ao desenho e a pintura utilizando-se o giz de cera. Ministrante: Amauri Flor | Dias: 19 e 26 de janeiro | Horário: 14h30 às 16h30 | Local: Em frente ao Atelier de Desenho, Box 16 | Sem taxa de inscrição.

Circo nas férias – Apenas a oficina Circo Baby já esgotou as vagas. As inscrições continuam abertas para as turmas de Circo em Família, Circo para Crianças, Técnicas Circenses. Giovanna Lima (jovens e adultos – 9h às 11h) – Terças e Quintas | Isabella Medeiros (jovens e adultos – 15h às 17h) – Terças e Quintas | Irla Medeiros (crianças – 9h às 11h) – Segundas e Quartas | Daniel Nóbrega (crianças – 15h às 17h) – Segundas e Quartas | Claudia Cavalcante e Marinalva Rodrigues (crianças aos sábados – 09h às 11h) Kleber Marone e Simone Alves (crianças aos sábados – 14h às 16h) | Inscrições: até 6 de janeiro | Início das aulas: 7 de janeiro | Total de vagas: 18 por turma | Preço: R$ 70 | Local: Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm | Inscrições: Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC), do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, das 9h às às 16h30, de segunda a sexta-feira

Da Redação com Secom/PB