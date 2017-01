Odebrecht vai pagar as multas aplicadas aos seus executivos/delatores

foto: reprodução

A Odebrecht se comprometeu a pagar as multas aplicadas pela Operação Lava Jato aos 77 executivos e acionistas do grupo que aderiram à delação premiada, informa o jornal Folha de São Paulo.

O valor passa de R$ 500 milhões. A multa foi calculada a partir dos salários e bônus que eles receberam da Odebrecht nos últimos dez anos, muitas vezes após a empreiteira garantir contratos de obras públicas a partir do pagamento de propina.

Os delatores pressionam pela quitação das multas, pois só assim terão seus bens e contas desbloqueados. Mas a empresa só vai efetivar o pagamento após a homologação dos acordos, ainda conforme o jornal.

A morte do ministro do Supremo Teori Zavascki, em acidente aéreo no dia 19, lançou dúvidas sobre o calendário da homologação.

A presidente do STF, Cármen Lúcia, ainda não decidiu como será feita a substituição de Teori na relatoria da Lava Jato na corte.

*fonte: uol