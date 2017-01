OAB-PB lamenta morte do advogado campinense José Agra

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), comunica, com profundo pesar, o falecimento do advogado José de Araújo Agra (Zé Agra), ocorrido neste domingo (29), na clínica Santa Clara, em Campina Grande, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Zé Agra foi um dos mais combativos e vigorosos defensores da Ordem. Foi conselheiro federal da OAB por cinco vezes consecutivas, conselheiro estadual da OAB-PB por diversos mandatos, vice-presidente da Instituição por três mandatos. Foi também fundador e presidente da Associação dos Advogados de Campina Grande.

O presidente da OAB-PB, Paulo Maia (foto) lamentou a morte do advogado e colocou a Ordem a disposição da família neste momento de dor.

“Zé Agra escreveu uma das mais belas histórias e vigorosas páginas na defesa da advocacia e da OAB-PB. Grande perda da advocacia paraibana”, afirmou.

O velório de Zé Agra ocorrerá na sede da Subseção da OAB de Campina Grande, localiza na avenida Vigário Calixto, 945, no bairro do Catolé. O enterro deve acontecer nesta segunda-feira (30).