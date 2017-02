Número de recuperações judiciais cai em janeiro deste ano

O número de recuperações judiciais registrados pelo Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações passaram de 96 em janeiro do ano passado para 82 em janeiro deste ano, o que representa uma queda de 14,6%.

A maioria das requisições de recuperação judicial foi realizada por micro e pequenas empresas (52), enquanto as médias empresas somaram 18 requerimentos e as grandes companhias, 12.

As recuperações judiciais levantadas em janeiro de 2017 são 43,4% inferiores ao número de dezembro de 2016, quando foram registradas 145 solicitações.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o recuo de janeiro para janeiro do número de pedidos de recuperações judiciais pode ser um sinal de que, com as reduções da taxa básica de juros e com a expectativa de saída da recessão, essa estatística esteja demonstrando seus primeiros sinais de estabilização, após ter atingido recorde histórico no ano passado (1.863 pedidos).

Já o número de falências requeridas atingiu 92 ocorrências em janeiro deste ano, queda de 8,9% em relação a janeiro de 2016, quando 101 requisições foram registradas.

Em relação a dezembro, quando os pedidos chegaram a 134, a queda foi de 31,3%. Das 92 falências requeridas em janeiro de 2017, 53 foram de micro e pequenas empresas, 18 foram de empresas médias e 21 de grandes empresas.