Núcleo de Tecnologia de CG abre inscrições para cursos na área de informática

O Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM), vinculado à Secretaria de Educação do Município (Seduc), está com as inscrições abertas para sete cursos na área de informática. Os cursos são direcionados para alunos da Rede Municipal de Ensino, professores e idosos.

As inscrições, para os dois semestres de 2017, estão sendo realizadas das 7h às 13h na secretaria do NTM, que funciona no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, próximo ao Açude Novo.

Ao todo estão sendo oferecidas 255 vagas. Para se inscrever, o interessado deve apresentar cópia da carteira de identidade e de um comprovante de residência.

Os cursos são gratuitos e as inscrições serão realizadas até que o limite de vagas, por turma, seja atingido. As cargas horárias variam de 45 a 75 horas semestrais, com aulas semanais.

Confira os cursos que estão sendo oferecidos:

Informática para a maturidade (para alunos a partir de 60 anos)

Linux Educacional para professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Curso básico de Linux para secretários escolares

Curso de informática para alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Informática para professores da Educação no Campo e EJA