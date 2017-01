Novos presidente e vice do TRT/PB serão empossados na próxima segunda em João Pessoa

O Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª Região) empossa na próxima segunda-feira, dia 9, os novos presidente e vice-presidente para o biênio 2017/2019. A Sessão Solene de Posse acontecerá às 15h30 no Centro Cultural Ariano Suassuna, No Tribunal de Contas do Estado, em Jaguaribe.

O desembargador Eduardo Sergio de Almeida assumirá o cargo de Presidente e o desembargador Wolney de Macedo Cordeiro, assumirá a Vice-Presidente e a Corregedoria.

Os novos dirigentes foram eleitos por unanimidade de votos, em novembro de 2016, pelos desembargadores que compõem o Tribunal Pleno.

A transferência do cargo será feita pelo atual presidente do TRT, desembargador Ubiratan Delgado, que está concluindo seu biênio administrativo.

Composição atual

Atualmente o Tribunal do Trabalho da Paraíba tem a seguinte composição: Ubiratan Moreira Delgado, presidente; Eduardo Sergio de Almeida, vice-presidente e corregedor; Ana Maria Madruga, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Carlos Coelho de Miranda Freire, Edvaldo de Andrade, Paulo Maia, Wolney de Macedo Cordeiro, Leonardo Trajano e Thiago de Oliveira Andrade.

Novos dirigentes

O ano de 2017 começará com novos dirigentes nas Turmas de Julgamento, Ouvidoria, Escola Judicial e comissões internas:

Primeira Turma de Julgamento:

Presidente: desembargador Paulo Maia

Composição: Ana Madruga, Carlos Coelho e Leonardo Trajano

Segunda Turma de Julgamento:

Presidente: desembargador Francisco de Assis Carvalho e Silva (reconduzido)

Composição: Edvaldo de Andrade, Thiago de Oliveira e Ubiratan Delgado

Ouvidoria:

Ouvidor: desembargador Thiago de Oliveira

Ouvidor substituto: desembargador Edvaldo de Andrade (reconduzido)

Escola Judicial (EJud):

Diretor: desembargador Ubiratan Delgado

Vice-diretor: juiz Paulo Henrique Tavares (reconduzido)

Comissão de Jurisprudência:

Presidente: desembargador Wolney de Macedo Cordeiro

Membros: desembargadores Edvaldo de Andrade e Thiago de Oliveira

Comissão do Regimento Interno:

Presidente: desembargador Francisco de Assis Carvalho (reconduzido)

Membros: desembargadores Edvaldo de Andrade e Ubiratan Delgado

Comissão de Vitaliciamento:

Presidente: desembargadora Ana Maria Madruga (reconduzido)

Membros: desembargadores Francisco de Assis Carvalho e Silva e Ubiratan Delgado

Comissão da Revista:

Presidente: desembargador Ubiratan Delgado

Membros: juízes Paulo Henrique Tavares e Herminegilda Leite Machado

