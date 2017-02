Novo presidente: “Tão importante quanto criar projetos é mantê-los e aperfeiçoá-los”

O desembargador Joás de Brito Pereira Filho foi empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba na tarde desta quarta-feira (1°), em solenidade realizada no Auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba “Centro Cultural Ariano Suassuna”.

A nova mesa diretora é integrada também pelo desembargador João Benedito da Silva (vice-presidente) e José Aurélio da Cruz (corregedor-geral de Justiça), ambos empossados na mesma ocasião.

A transmissão do cargo foi feita pelo ex-presidente da Corte paraibana, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, que discursou sobre a administração realizada à frente do Judiciário paraibano durante o biênio 2015/2016, com destaque para as ações e projetos implementados.

“É com orgulho pelo trabalho realizado à frente da Presidência do Tribunal, que eu me despeço como gestor. Nesse pouco período, pude consolidar uma estratégia participativa, que não teria sido frutífera sem a participação única e pessoal de cada um dos servidores do Poder Judiciário”, afirmou o desembargador Cavalcanti, ao tempo em que desejou aos futuros gestores um “trabalho profícuo e de sucesso”.

Já o presidente empossado, desembargador Joás de Brito Filho, apontou a necessidade de se buscar celeridade, por meio de investimentos em infraestrutura, tecnologia e capacitação de servidores. E garantiu continuidade dos projetos que vêm sendo bem executados pelo Judiciário.

“Devo dizer que tão importante quanto criar projetos ou programas é mantê-los e aperfeiçoá-los. Faço essa preleção para garantir que vamos manter o que está dando certo e avançar em outras ações e iniciativas, como forma de modernizar, cada vez mais, o Poder Judiciário da Paraíba”, afirmou.

O novo gestor do TJPB também se comoprometeu a manter e investir na harmonia entre as instituições:

“Nos próximos dois anos procurarei fazer o necessário, o possível e até mesmo o impossível para preservar a independência, autonomia, prestígio e respeitabilidade do nosso Tribunal, mantendo um relacionamento respeitoso, cordial e harmonioso com os demais poderes do Estado, e, também, com os Municípios”.

A saudação à nova mesa diretora em nome do Tribunal de Justiça da Paraíba foi feita pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. O magistrado lembrou dos tempos em que conheceu o presidente empossado e, na oportunidade, o aconselhou.

Já o advogado Luciano Alencar de Brito Pereira (filho do presidente Joás) falou em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PB), e, em nome do Ministério Público do Estado a saudação foi feita pelo procurador Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos.

“Seja paciente e escute servidores, juízes e desembargadores. Tenha amigos conciliadores. Faça da sua administração um coletivo. Seja humano e continue sendo simples. Tenha decisão. Seja otimista, mas não prometa o que não pode cumprir”, pontuou.