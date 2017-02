Novo presidente do TCE promete focar na transparência do órgão

O conselheiro André Carlo Torres, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, comentou sobre sua posse que acontece nesta sexta-feira (3) e disse que o trabalho à frente dessa posição exige muita responsabilidade diante dos assuntos que interessam à sociedade.

Ele destacou estar no órgão há vinte anos e afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho dos gestores anteriores.

Foto: Paraibaonline

– Muita responsabilidade, muita dedicação. Durante todo esse tempo eu pude testemunhar boas experiências. Pretendo desenvolver ainda mais o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, dando foco no controle social e acompanhamento da gestão, além da transparência do órgão – ressaltou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

