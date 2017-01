Novo presidente da Cagepa toma posse nesta segunda-feira

O Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) empossou, na manhã desta segunda-feira (16), o engenheiro Hélio Paredes Cunha Lima na presidência da empresa.

A cerimônia, realizada na Sede Administrativa da Cagepa, foi prestigiada por autoridades do Governo, amigos, colaboradores e assessores do órgão.

Hélio Cunha Lima agradeceu a receptividade e mostrou-se feliz em estar de volta à Cagepa, depois de um período de 10 anos.

“Dizem que na volta ninguém se perde. Já fui duas vezes diretor administrativo da Cagepa e estou plenamente satisfeito por retornar. Agradeço o reconhecimento e a confiança que o governador Ricardo Coutinho depositou em mim. A meta é trabalhar para que essa confiança seja correspondida”, disse.

O presidente também comentou a crise hídrica pela qual passa o Estado, se mostrando esperançoso com as previsões meteorológicas e com o resultado da obra da transposição do Rio São Francisco.

“Eu quero mesmo é fazer uma parceria com Deus para que ele mande chuva para sairmos dessa situação. Enquanto essa água do céu não vem, temos que buscar soluções, ao passo que aguardamos a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. Em abril ou maio desse ano, a transposição já deve chegar à cidade de Monteiro e, a partir daí, grande parte dos nossos problemas serão resolvidos”, pontuou.

Presente à posse, o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo, elogiou o trabalho e legado deixado pelo antigo gestor, Marcus Vinícius Neves, e destacou a experiência e o profissionalismo de Hélio Cunha Lima.

“Marcus Vinícius fez um excelente trabalho à frente da Cagepa e agora Hélio virá para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento, que é a marca do governo estadual. Hélio já conhece a Cagepa, está no governo de Ricardo Coutinho desde a primeira gestão, e é um engenheiro capacitado para superar os desafios de crescimento dessa empresa”, destacou.

Após a posse, o novo presidente da Cagepa iniciou uma reunião de trabalho com os membros da diretoria, para debater as diretrizes da Companhia e os principais projetos nas áreas de abastecimento de água e rede de esgotos.

