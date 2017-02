Novo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba toma posse hoje

Em 182 anos do Poder Legislativo da Paraíba, o deputado Gervásio Maia será o 60º presidente a partir do dia 1º de fevereiro, sucedendo o atual chefe da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Galdino.

A solenidade de posse acontece nesta quarta-feira (1), às 10 horas, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural e contará com a presença do governador Ricardo Coutinho, deputados estaduais, prefeitos, vereadores entre outras autoridades.

Foto: Ascom

Gervásio presidirá no biênio 2017-2018, cargo que seu pai, deputado Gervásio Maia, ocupou entre 2001-2003.

Nascido em abril de 1975 e advogado, o futuro presidente do Poder Legislativo estadual é casado com a advogada Manuela Maia. Filho do ex-deputado Gervásio Bonavides Mariz Maia e neto do ex-governador da Paraíba, João Agripino Filho.

A primeira experiência política de Gervásio Maia foi no ano de 2002, quando foi eleito deputado estadual pelo PMDB com 26.152 votos.

Atualmente exerce o quarto mandato de deputado estadual e integra a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Administração, Serviços Públicos e Segurança na Assembleia Legislativa da Paraíba.

O pai e o avô são suas referências na vida e na política.

Gervásio Maia se disse honrado em representar o povo da Paraíba à frente da Casa de Epitácio Pessoa.

“A Assembleia representa o povo da Paraíba. Vamos trabalhar, cada vez mais, para debater soluções para o nosso Estado”, ressaltou.