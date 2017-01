Novo presidente da ALPB toma posse na próxima quarta-feira no Espaço Cultural

A cerimônia de posse do deputado estadual Gervásio Maia no cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e da nova Mesa Diretora acontece nesta quarta-feira (1º), a partir das 10 horas na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

A solenidade é aberta ao público e contará com a presença do governador Ricardo Coutinho, dos deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e de várias autoridades.

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa será composta pelos deputados Gervásio Maia, presidente; Bosco Carneiro, 1º vice-presidente; Inácio Falcão, 2º vice-presidente; Genival Matias, 3º vice-presidente; Edmilson Soares, 4º vice-presidente; Ricardo Barbosa, 1º secretário; Branco Mendes, 2º secretário; Galego Sousa, 3º secretário; e Jeová Campos, 4º secretário.