Novo Mais Educação beneficia 59 mil alunos do Ensino Fundamental na Paraíba

O programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria nº 1.144/2016 do Ministério da Educação (MEC) e regido pela Resolução nº 5/2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), beneficiará 59 mil alunos de 395 escolas da Paraíba.

O programa é uma estratégia do MEC que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

“Este programa vem para reforçar a política de acompanhamento nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática com foco em intensificar a prática pedagógica objetivando um maior desempenho dos alunos, pois essas são disciplinas essenciais que servem como base para as demais”, destacou Marta de Medeiros, gerente de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

Em 2017, o programa será implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar.

O programa tem por finalidade contribuir para a alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; visa contribuir também para a redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar.

Outras finalidades do programa são a melhoria dos resultados de aprendizagem do Ensino Fundamental, nos anos iniciais e finais e a ampliação do período de permanência dos alunos na escola.

Organização dos Tempos Escolares – As escolas que aderiram ao plano de cinco horas de atividades complementares por semana realizarão duas atividades de Acompanhamento Pedagógico: uma de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa, com duas horas e meia de duração e uma de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com duas horas e meia de duração.

As escolas que ofertarem 15 horas de atividades complementares por semana realizarão duas atividades de Acompanhamento Pedagógico, totalizando oito horas, e outras três atividades de escolha da escola, sendo: uma de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa com quatro horas de duração; uma de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com quatro horas de duração; três atividades de escolha da escola dentre aquelas disponibilizadas no Sistema PDDE Interativo, a serem realizadas nas sete horas restantes.

Para auxiliar e realizar as atividades previstas no planejamento do Programa Novo Mais Educação, contará com um articulador da escola, que será responsável pela coordenação e organização das atividades, pela promoção da interação entre a escola e a comunidade, pela prestação de informações sobre o desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento e pela integração do Programa com Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.

Também fazem parte do programa o mediador da aprendizagem, que será responsável pela realização das atividades de Acompanhamento Pedagógico, o facilitador, que será responsável pela realização das sete horas de atividades de escolha da escola e um coordenador municipal, distrital ou estadual que fará o acompanhamento do programa.

Secom/PB