Novo diretor do Parque Tecnológico fala sobre prioridades na gestão

O novo diretor da Fundação Parque Tecnológico, Francisco Jaime, comentou sobre a escolha de seu nome para administrar o parque pelos próximos quatro anos e destacou que, sua participação ativa em diversas instituições do estado, o levaram a nomeação.

Jaime afirmou que atua como pesquisador, professor e inventor e citou que sua formação acadêmica é Farmácia.

– Eu sou professor da UEPB há dez anos. Sou vinculado a diversos programas de pós graduação, sempre trabalhei em parceria com as diversas instituições do estado e tenho a característica de ser pesquisador e inventor – colocou

O professor explicou que a fundação cresceu de forma considerável nos últimos oito anos, trazendo projetos para o auxílio no desenvolvimento do estado da Paraíba. Também comentou que o órgão agora conta com a parceria do Instituto do Semiário (INSA).

– Assumi segunda-feira e estou acompanhando a evolução dos trabalhos da fundação. A fundação deu uma evoluída absurda na quantidade de trabalhos que vem desenvolvendo em prol do estado da Paraíba, especialmente para as universidades públicas – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

Da Redação