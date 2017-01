Novo cronograma antecipa chegada das águas do São Francisco a Monteiro

Nessa terça-feira (17), o Ministério Público da Paraíba realizou, na cidade de Monteiro, uma reunião técnica do Comitê de Gestão da Crise Hídrica da Paraíba para avaliar o cumprimento do cronograma de execução das obras complementares da transposição do Rio São Francisco.

Na manhã de hoje (18), durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, o presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), João Fernandes, disse que foi privilegiado em ver a primeira bomba flutuante emprestada pelo governo de São Paulo funcionar.

Aproveitando o ensejo, Fernandes expressou felicidade pelo ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, anunciar a antecipação da chegada das águas da transposição para o município de Monteiro. Pelo novo cronograma as águas devem chegar ainda no mês de fevereiro.

– Vi e assisti a exposição do ministro quando ele disse que a meta do governo Federal e do Ministério da Integração era entregar as águas em Monteiro no dia 28 de fevereiro. Há uma mudança de cronograma de execução. Há um propósito do governo de antecipar a chegada a Monteiro. Isso para mim é a grande novidade porque nunca disse que chegava antes de abril, porque eu não era apenas cauteloso, mas seguia também os relatórios do Ministério da Integração. Fiquei muito feliz – anunciou.