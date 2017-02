Novo corregedor do TCE: “Vou me colocar à disposição da sociedade paraibana”

O conselheiro e novo corregedor do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Nogueira, comentou sobre as expectativas à frente do cargo e disse que inicialmente a pretensão é de manter o trabalho que estava sendo feito pelo conselheiro Fernando Catão.

Nogueira elogiou a gestão de Catão e disse que ele “conseguiu dar celeridade às correções”.

– A expectativa é de dar continuidade daquilo que já vem sendo desenvolvido pela Corregedoria ao longo dos anos pelo conselheiro Fernando Catão. Vamos acompanhar todos os processos e verificar se os prazos estão sendo cumpridos. Vou me colocar à disposição da sociedade paraibana – pontuou.

