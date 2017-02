Novas inscrições de empresas estaduais crescem em 2016

Mesmo em cenário de recessão econômica, as novas inscrições estaduais registraram crescimento de 4,036% em 2016 sobre o ano anterior.

Dados do Núcleo de Manutenção Cadastral da Secretaria de Estado da Receita (SER) mostram que o ano de 2016 encerrou com 108.566 empresas ativas, contra 104.360 estabelecimentos no ano anterior, o que representou 4.206 novas inscrições.

Por regime de apuração, as empresas do Simples Nacional, que incluem as empresas da figura do Microempreendedor Individual (MEI) e de micro e pequenas com faturamento até R$ 3,6 milhões, concentram 89,40% do total das inscrições (97.055), enquanto o de regime Normal encerrou o ano com 8.311 estabelecimentos(7,66% do total).

Outros e a Substituição Tributária completam os regimes na Receita Estadual com participação de 2,95%.

Entre as atividades econômicas de maior representatividade na Receita Estadual que mais tiveram maiores expansões em número de inscrições, nos doze meses de 2016 sobre o ano anterior, foram os setores de serviços (8,42%) e do atacado (4,17%), enquanto o comércio, que tem a maior participação de inscrições na Receita Estadual (68,28%), teve crescimento de 3,38%.

A indústria tem a segunda representação do total de inscrições do Estado (13,78% do total) com 14.963 estabelecimentos. Já a agropecuária tem o menor número de estabelecimentos (2.026) e a menor participação.

Na distribuição dos estabelecimentos nos cinco núcleos da Receita Estadual, a 1ª Região, que tem como sede João Pessoa, fechou 2016 com de 46.727 empresas ativas, o que representa 43,58% do número de contribuintes de ICMS do Estado.

Em segundo lugar ficou a 3ª Região, que tem sede em Campina Grande, com 26.565 estabelecimentos com inscrição estadual, representando 24,77% do total.

A 2ª região, que tem sede em Guarabira, concentra o terceiro maior volume de inscrições ativas no Estado (12.055) com participação de 11,24%, enquanto Sousa, do 5º núcleo, (11.836) e Patos (10.002), do 4º núcleo, representam 11,04% e de 9,32% do total, respectivamente.