Nova manifestação contra venda do PV acontece neste sábado, em Campina

foto: divulgação/Treze

Um grupo de torcedores contrários à venda do estádio Presidente Vargas (PV), pertencente ao Treze, está realizando um novo protesto neste sábado, no Calçadão da Cardoso Vieira, no Centro de Campina Grande.

Na semana passada, no mesmo local, os torcedores também fizeram um protesto e organizaram um abaixo-assinado contra a possível venda do estádio.

Segundo o manifestante Luciano Mendonça, a venda do estádio não foi amplamente discutida e não deverá ser convertida em investimentos para o Galo.

– Se alguém acha que a diretoria vai vender o PV para modernização do clube está enganado – declarou.

Para Mendonça, a diretoria precisa discutir com o público sobre as dívidas do clube e encontrar uma nova maneira para quitá-las.

Colunistas do PARAIBAONLINE, Arimatéa Souza e Roberto Hugo abordaram o tema recentemente.

Uma petição online também foi aberta para que os torcedores possam se manifestar contra a decisão.

Há previsão para mais uma manifestação às 14h30 de hoje no estádio “O Amigão”, antes do jogo do Treze x Atlético de Cajazeiras, na abertura do Campeonato Paraibano.

As informações foram repercutidas na rádio Caturité AM.

Da Redação