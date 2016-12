Nova coluna de Léo da Silva Alves: Juízes, Sejais Homens

É triste para o advogado e pesaroso para a democracia perceber que há situações em que o juiz é a expressão da inutilidade do direito. Na sua mesa morrem todos os princípios discutidos em anos de curso superior; no seu despacho, produzido sem ler os fundamentos do pedido, está o nítido interesse de livrar-se daquele entulho – o processo jurídico que é garantia constitucional.

Da Redação