Nos bastidores do Natal: será que todos gostam das ceias?

Texto: Kiara Duarte

Para algumas pessoas, o Natal é sempre a mesma coisa: irritação, angústia, tristeza. Você, provavelmente, deve conhecer alguém (ou pode se identificar nesse texto) que não goste do Natal.

Nessa época do ano, há um estímulo de vários setores da sociedade para a confraternização, reunião familiar e exaltação de valores cristãos. Mas, nem todo mundo comemora “o nascimento de Jesus” como a maioria dos meios midiáticos sugere.

O poeta e músico Bertrand Morais, de 22 anos, vem de uma família que não costuma celebrar com entusiasmo a data natalina. O problema, para ele, é que o Natal o torna um pouco “rabugento”.

– A tristeza na data está no julgamento que eu mesmo faço sobre mim. Costumo fazer isso em toda data comemorativa, é quase inevitável. No Natal, minha família viaja e eu fico cuidando da casa e das coisas sozinho. Antes, porque não tinha opção, hoje, porque me acostumei a isso. O que me preocupa é que, com o tempo, estou me tornando uma pessoa rabugenta e isso também me deixa triste – declarou o estudante.

Em outros casos, como o do comerciante Luiz Carlos de Sá, de 31 anos, o Natal é visto como um período de hipocrisia e superficialidade da sociedade.

– Não gosto, nem me sinto bem durante o Natal. Acho essa data um verdadeiro simbolismo de hipocrisia e, para mim, é mais uma data para comer e beber, como um feriado qualquer. Eu não sou religioso e, economicamente falando, essa data do ano é a pior para gastar dinheiro, pois tudo fica mais caro. O pior é ainda ter que participar dessas comemorações – avaliou.

Cena do filme Grinch (Jim Carrey), que odeia o Natal e tenta impedir que os habitantes de Quemlândia comemorem a festividade (Foto: Reprodução/ Internet)

A psicóloga e professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Lorena Bandeira, explica que a negatividade em relação ao Natal pode estar associada a diversos motivos.

– Pode estar relacionada a traumas e brigas entre a família, introversão social e, até mesmo, pelo fato do Natal ser propriamente uma festa religiosa, algumas pessoas não se definem dessa maneira, por isso acabam desenvolvendo certa aversão à data. Entretanto, para evitar um mal estar na família, elas acabam se submetendo às ceias, por exemplo.

As brigas na família, infelizmente, são comumente observadas em alguns casos. Nem sempre família reunida significa amor e comemoração.

– Consigo me lembrar de quando eu tinha sete anos e meus pais deixaram a festa mais cedo porque estavam brigando. Em suma, todo Natal era a mesma coisa: uma desculpa pra unir a família e, eventualmente, todo mundo acabar brigando. Com o passar do tempo, a família foi se afastando e parando de se reunir como antes, até o ponto em que o Natal perdeu a importância – relata a estudante Raina Almeida, de 21 anos.

Reunir parentes distantes, ou que não possuem relação de afetividade, também pode ser motivo de “dor de cabeça”.

– Toda a família reunida, familiares que até não conhecemos e todos ao mesmo tempo, fazendo perguntas, solicitando atenção. De alguma forma, isso me deixa um pouco irritado. Acredito que passar o Natal apenas com os pais poderia fazer da situação uma ocasião melhor – conta o estudante de Engenharia Elétrica Aleff Passos, de 22 anos.

De acordo com a professora Lorena, as pessoas que não gostam do Natal acabam sendo “mal vistas” socialmente. Entretanto, uma saída para enfrentar a “angústia natalina” é procurar um sentido próprio para a data, que não seja imposto por outras pessoas.

– O conselho que dou às pessoas que não se sentem à vontade nessas datas é tentar ser autêntico consigo mesmo. Evite tendências de conformismo (fazer apenas o que os outros fazem) ou de totalitarismo (fazer o que os outros mandam). Evitar “confusões” na família fazendo o que não lhe agrada não contribui para a saúde mental do indivíduo. A saída é procurar um sentido pessoal para o Natal, mesmo que seja vivenciá-lo como um dia comum, normal.

*Lorena Bandeira Melo de Sá é psicóloga clínica (CRP 13-6207) graduada pela UEPB e mestre em Ciências das Religiões pela UFPB. Atualmente, é professora no Departamento de Psicologia da UEPB, em Campina Grande.

Da Redação