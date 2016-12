Nonato nega que escolha do novo secretariado de RC seja por receio de isolamento

Nesta sexta-feira (30), o futuro chefe de Gabinete do governador Ricardo Coutinho (PSB), Nonato Bandeira (PPS), em entrevista à Rádio Arapuan FM, negou que os nomes do novo secretariado do socialista estejam sendo pensados para evitar o isolamento político.

Segundo Nonato, se todos os nomes forem analisados atentamente, demonstra o reconhecimento de partidos outrora aliados ou que atualmente formam o quadro de alianças do Governo do Estado.

“Se você observar os nomes que vão compor o governo, todos já estavam fazendo parte ou do PSB diretamente ou aliados nesta eleição ou em outras eleições. Não teve qualquer processo de cooptação. Evidentemente que todo governo faz mudanças tentando se adequar e melhorar”, relembra.

Nonato ainda negou que sua função seja a de ser o “segundo prefeito de João Pessoa”, servindo como contraponto do prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

“Não, eu vou realizar a mesma função que já realizei, fui chefe de gabinete do prefeito Ricardo Coutinho e sei os limites da função”, expôs.

Da Redação