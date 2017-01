No Sertão, Polícia intercepta carro e apreende arma em rodovia estadual

A Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 28 durante uma abordagem realizada por policiais do 13º Batalhão a um carro, na tarde desta quarta-feira (25), na PB 372, que liga as cidades de Itaporanga e São José de Caiana, no Sertão da Paraíba. No veículo, foram encontrados dois homens, de 50 e 20 anos.

Um deles contou aos policiais que estava retornando da cidade de Serra Grande, onde tentou vender a arma, mas não conseguiu e ia levar de volta para casa. Como ele não apresentou porte de arma foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, em Itaporanga.

Mandado de prisão cumprido – Policiais do 13º Batalhão prenderam, ainda nesta quarta-feira (25), na cidade de Santana Mangueira, um homem suspeito de vários crimes na região, inclusive é acusado de trocar tiros com policiais militares no fim do ano passado. Bruno Felipe Pereira de Sousa, de 19 anos, estava com um mandado de prisão temporária decretado, já que é investigado pela prática de homicídio. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Conceição.