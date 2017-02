No retorno ao PV, Treze fica no empate com o Serrano

fotos: Jefferson Cariri Em seu retorno ao Estádio Presidente Vargas, o Treze decepcionou a torcida. O time não foi além de um empate por 1 a 1 com o Grêmio Serrano nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paraibano. Júlio Barboza abriu o placar para o Alvinegro aos 29 minutos do 1º tempo, enquanto que Renato Diniz empatou para o Lobo da Serra aos 40 minutos do 2º tempo. Com o resultado, o Galo deixou ascapar a oportunidade de encostar ainda mais no líder Botafogo, que perdeu em casa para o Campinense por 2 a 1. O Treze assume a vice-liderança da competição, com 12 pontos ganhos. O Serrano deixou o G-4 e agora a ocupa a quinta colocação, com 11. Veja matéria completa AQUI Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print