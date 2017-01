No Brejo, PM detém menores e apreende armas

A Polícia Militar apreendeu dois revólveres e duas espingardas, na noite dessa segunda-feira (23), após interceptar uma dupla de moto, na cidade de Bananeiras.

Os suspeitos, de 16 e 17 anos, tinham acabado de tomar um celular por assalto no centro do município de Pirpirituba. O aparelho foi recuperado.

Segundo informações do comandante da 7ª Companhia Independente, capitão José Ferreira, que coordenou a ação, a dupla detida em Bananeiras e estava com um revólver calibre 38 e disse que a moto usada na ação foi emprestada por um terceiro suspeito.

“Fomos até a casa desse terceiro suspeito indicado pela dupla e lá encontramos mais três armas, sendo um revólver e duas espingardas”, disse.

Os três foram levados juntamente com as armas para a Delegacia de Polícia Civil, em Solânea. Os suspeitos apreendidos com a moto são apontados como autores de outros roubos na região.