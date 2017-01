Nesta quarta, governador em exercício lança ‘Operação Férias’

O governador em exercício, Adriano Galdino, lança, nesta quarta-feira (4), no Palácio da Redenção, a Operação Férias, que tem o objetivo de reforçar o policiamento no litoral do Estado durante o período das férias.

Na ocasião, a Polícia Militar da Paraíba vai apresentar o plano operacional, que prevê o aumento do número de policiais e viaturas, bem como ações de fiscalizações específicas para o período, a exemplo da circulação de quadriciclos e outros veículos em áreas de praia.

Da Redação