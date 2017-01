Nelson Júnior diz que reitor da UEPB deve cobrar política salarial ao governador

Nessa quinta-feira (19), o reitor Rangel Júnior anunciou que a universidade vai tomar “medidas duras” no fim desse mês devido às dificuldades econômicas.

Rangel afirmou que a reitoria não pode conceder aumento de salário para servidores e professores, pois isso só seria possível através de um decreto do governador Ricardo Coutinho.

O presidente da Aduepb, professor Nelson Júnior, explicou que o reajuste salarial somente é concedido pelo governo do Estado.

Entretanto, a categoria está sem reposição das perdas inflacionárias há bastante tempo, segundo Nelson.

– Se o reitor por um lado diz que não pode dá reajuste sem o decreto do governo do Estado, por outro lado entendemos que, como reitor da universidade deve cobrar sim do governo do Estado a questão da política salarial da universidade. Afinal, ele é reitor e gestor da UEPB. Ele não pode se eximir desse papel – falou.

Nelson explicou que ao aprovar a lei nº 10. 660 o governo do Estado colocou uma emenda que diz que a cada seis meses, a partir do mês de agosto, deve haver reunião entre comissão formada pelo governo do Estado, Assembleia Legislativa e representantes do fórum dos servidores para discutir a reposição salarial dos servidores do estado da Paraíba.

– O governo descumpriu um artigo da própria lei que enviou para Assembleia e a Assembleia aprovou. Nem recebe, não marca audiência nem para dizer não, o governo simplesmente não senta – criticou.

Nelson afirmou que a categoria não tem alternativa, a não ser entrar em estado greve.

– No final de fevereiro, vamos fazer uma assembléia geral e decidir se devemos entrar em greve ou não ou qual seria a outra estratégia – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.