Negociações para o Treze Futebol Clube vender o ´PV´ estão evoluindo

Avançam as negociações acerca da venda do Estádio Presidente Vargas, do Treze Futebol Clube.

Algumas propostas já chegaram à direção do clube.

O ´xis´ da questão é como avançar nesse processo com transparência e com a consciência de que o ´PV´ é o grande (e único) patrimônio do Galo do Borborema.

Já existe até a cogitação de os sócios patrimoniais do clube terem direito a um percentual do produto final dessa transação.

Da Redação