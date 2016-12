Natal iluminado atrai a atenção dos campinenses e turistas, em Campina

Desafiando o atual contexto de crise em que está mergulhado o Brasil, Campina Grande destaca-se, no cenário regional, pela beleza da iluminação natalina deste ano.

Com brilho, mas sobretudo criatividade, o governo municipal conseguiu diversificar a decoração natalina.

O resultado é a grande presença de campinenses e turistas, encantados com a maneira como Campina Grande vem comemorando o Natal nos últimos anos.

O chamado “Natal Iluminado” abrange praças, ruas, avenidas, distritos e outros pontos turísticos.

A ação de iluminação de Campina Grande possibilita uma maior movimentação no comércio local e que aquece o coração das pessoas com o espírito de confraternização.

Para tanto, a Prefeitura Municipal implantou na cidade uma decoração moderna, com lâmpadas de LED, tendo como metas comemorar o maior evento da cristandade; promover a segurança com mais iluminação nos espaços públicos; movimentar a economia e incentivar o turismo.

Neste ano foram utilizadas no Natal Iluminado cerca de duas mil microlâmpadas e 20 mil metros de mangueiras LED, além de 2 mil estrobos.

Só na Praça da Bandeira, por exemplo, foi instalada uma árvore de Natal com aproximadamente 20 metros de altura, toda ornamentada e iluminada.

Além da Praça da Bandeira também receberam iluminação natalina as praças Raimundo Asfora e José Américo, as ruas Maciel Pinheiro e Venâncio Neiva, avenidas Floriano Peixoto, Manoel Tavares e Brasília e os Parques da Criança e da Liberdade.

Entre os pontos mais visitados e que já prontos para o Natal estão o Açude Velho e o Memorial aos 150 anos da Rainha Borborema, que fica às suas margens.

Já no Açude Velho foram colocadas dezenas de bolas de acrílico transparente e leitoso, simbolizando as bolas de Natal, com refletores no seu interior que mudam de cor.

Também no jardim do Memorial aos 150 anos de Campina Grande, foi instalado um presépio natalino.

Na visão do prefeito Romero Rodrigues, “Campina Grande oferece um exemplo de superação e sensibilidade com as tradições de seu povo, transmitindo uma mensagem de amor, alegria e fraternidade”.

Outra novidade é que quem prestigia os diversos pontos natalinos da cidade desfruta de apresentações da Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa.

Os músicos se apresentarão, diariamente, até o dia 24 de dezembro (véspera de Natal), das 18h30min às 19h30min, em três locais: Praça José Américo (contorno do Parque da Criança); Memorial dos 150 anos e Praça da Bandeira.

Da Redação com Codecom/CG